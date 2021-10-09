الحريري تابعت مع وزير التربية موضوع تعيين الأساتذة الناجحين بدورة 2016

استقبلت رئيسة لجنة التربية النيابية النائب بهية الحريري في مجدليون وفداً من لجنة الأساتذة الناجحين في مجلس الخدمة المدنية (أستاذ تعليم ثانوي - دورة 2016) عرض معها موضوع تعيينهم في ملاك التعليم الرسمي.



كذلك، اطلعت الحريري من وفد من الحراس والحجاب والعاملين في المدارس الرسمية في صيدا والجوار على ما يواجهونه من ظروف وأوضاع معيشية بالغة الصعوبة، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والحياتية وتدني قيمة ما يتقاضونه من رواتب تصرف عادة من صناديق المدارس التي حتى الآن لم يتم تحويل مستحقات هذه الصناديق عن العامين الماضيين، مطالبين "بزيادة اجورهم وباقرار بدل انتقال لهم وبشمولهم بالضمان الإجتماعي".

كذلك، اطلعت الحريري من وفد من الحراس والحجاب والعاملين في المدارس الرسمية في صيدا والجوار على ما يواجهونه من ظروف وأوضاع معيشية بالغة الصعوبة، في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والحياتية وتدني قيمة ما يتقاضونه من رواتب تصرف عادة من صناديق المدارس التي حتى الآن لم يتم تحويل مستحقات هذه الصناديق عن العامين الماضيين، مطالبين "بزيادة اجورهم وباقرار بدل انتقال لهم وبشمولهم بالضمان الإجتماعي".

ومتابعة لهذين الموضوعين، اجرت الحريري اتصالا بوزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي حيث تشاورت واياه بهذا الخصوص، ووعد بـ"إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلات قبل بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية". ومتابعة لهذين الموضوعين، اجرت الحريري اتصالا بوزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي حيث تشاورت واياه بهذا الخصوص، ووعد بـ"إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلات قبل بدء العام الدراسي في المدارس الرسمية".