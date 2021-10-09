لبنان

الجيش: مديرية الشؤون الجغرافية أعدت خرائط جوية بتقنيات حديثة ومتطورة

Lebanon 24
09-10-2021 | 12:14
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أعلنت قيادة الجيش عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن مديرية الشؤون الجغرافية أعدت خرائط جوية بتقنيات حديثة ومتطورة وباستخدام نظم المعلومات الجغرافية المعتمدة عالمياً.
 
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