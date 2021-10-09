حملة تنظيف لشوارع بيروت من قبل جمعيات وناشطين

قامت اليوم وحدة المتطوعين في جمعية "المقاصد" بالشراكة مع مبادرة "حسن الجوار" في "الجامعة الأميركية" في بيروت وبمساندة "لجنة أصدقاء شارع الحمرا"، وبالتعاون مع منظمات غير حكومية، مع فاعليات رأس بيروت وأهلها وعدد كبير من تلامذة المدارس، والجامعات، والناشطين والناشطات من المجتمع المدني بحملة تحت عنوان "بيروت نظيفة" وباكورة الحملة المشتركة في شارع الحمرا.إشارة الى أن حملة "بيروت نظيفة" هي حملة شعبية، مدنية ولدت، لترسخ هوية بيروت الحضارية، ولتشجع أهل بيروت كافة والقاطنين في العاصمة على ضرورة المبادرة الناشطة والمسؤولة للحفاظ على المدينة الثقافية العالمية.يشارك في الحملة أكثر من 300 متطوع ومتطوعة مع معداتهم ومستلزماتهم كاملة وناشطون من ذوي الاحتياجات الخاصة، والجمعيات التالية:جمعية الكشاف اللبناني، Cedar Environmental، Clean Republic، مؤسسات مخزومي، نساند، أحلى فوضىACS، ZONTA CLUB BEIRUT، The Women League، YWCA، HOG، الاعتماد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا، احتفالات بيروت، مسرح المدينة، برزخ، الجبهة الموحدة لرأس بيروت، بيروت التراث، جمعية أصحاب المؤسسات التجارية في شارع الحمرا ومتفرعاته، لجنة أصدقاء شارع الحمرا، Boeker وغيرهم الكثير من محبي الشارع وزواياه خصوصا وبيروت الغالية عموما.