توقيف 5 أشخاص في طرابلس.. هذا ما عثر بحوزتهم

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:بتاريخ 8 /10 /2021 أوقفت قوة من الجيش في مدينة طرابلس 4 سوريين وفلسطيني، وضبطت بحوزتهم كيلو غرام ونصف الكيلو من حشيشة الكيف، بالإضافة إلى كمية من مادة البنزين ومبلغاً من المال.وقد سلم الموقوفون مع المضبوطات الى المراجع المختصة.