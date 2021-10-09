لبنان

مناطق لم تنقطع عنها الكهرباء أبداً رغم انفصال الشبكة.. من هي؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-10-2021 | 14:11
A-
A+
Doc-P-873181-637694108013556417.jpg
Doc-P-873181-637694108013556417.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وسط انفصال شبكة الكهرباء بالكامل، اليوم السبت، نتيجة نفاد مادة الفيول من معملي الزهراني ودير عمار، اتجهت الأنظار إلى مناطق لم تشهد أي انقطاع للكهرباء في حين أن باقي الأراضي اللبنانية دخلت في "العتمة الشاملة".

وبناء على المتابعة، فإن المناطق التي لم تنقطع عنها الكهرباء وسط الأزمة القائمة هي جزين والمناطق المجاورة لها، قرى وبلدات إقليم الخروب الجنوبي (المغيرية - جون - دير المخلص) فضلاً عن مناطق عديدة في البقاع الغربي.

ما السبب وراء ذلك؟

وفعلياً، فإن تلك المناطق المذكورة تتغذى من المعامل الكهرمائية مثل بسري وعبد العال، ويبدو أن انفصال الشبكة لم يؤثر على انتاجها، وبقيت تعطي الكهرباء للمناطق الواقعة في نطاقها.

وفي السياق، تقول ديانا القيسي، عضو المجلس الإستشاري للمبادرة اللبنانية للنفط والغاز "LOGI"، والخبيرة في شؤون حوكمة الطاقة لـ"لبنان24" إنّ انتاج تلك المعامل محلي، وهي تعطي ضمن شبكة محدودة المناطق ضمن موقعها الجغرافي.

ورداً على سؤال عن إمكانية تزويد هذه المعامل الشبكة المنفصلة بالكهرباء، قالت القيسي: "هذه المعامل لا يمكنها تغذية الشبكة بطريقة مستدامة، وانتاجها غير كاف لتوزيعه على الشبكة كاملة". 


لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:30 | 2021-10-09
15:19 | 2021-10-09
15:23 | 2021-10-09
14:47 | 2021-10-09
14:44 | 2021-10-09
14:03 | 2021-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website