تقرير يفجر مفاجأة.. هل يصل الغاز الإسرائيلي إلى لبنان لحل أزمة الكهرباء؟

نشرت قناة "12" الإسرائيلية تقريراً مساء اليوم السبت، أشارت فيه إلى أن "هناك خطة تشرف عليها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لإنقاذ لبنان من الظلام الناجم عن النقص الحاد في الكهرباء، من خلال إمداد البلاد بالغاز المصري القادم من سيناء عبر الأردن وسوريا".

القدس" الالكتروني، فإنّ "القناة قالت إنّ الولايات المتحدة ستُعفي هذه الخطة من العقوبات التي كانت فرضتها على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والغاز المصري سيتدفق إلى لبنان في غضون عام أو أكثر إذا سارت الخطة على ما يرام". ووفقاً لموقع "" الالكتروني، فإنّ "القناة قالت إنّ الولايات المتحدة ستُعفي هذه الخطة من العقوبات التي كانت فرضتها على نظام الرئيس السوري بشار الأسد، والغاز المصري سيتدفق إلى لبنان في غضون عام أو أكثر إذا سارت الخطة على ما يرام".

وأشار تقرير القناة الذي ترجمه موقع "القدس" إلى أنّ "الخطة تدور على استخدام الغاز المتدفق من العقبة عبر خط أنابيب في قاع البحر الأحمر ومن هناك عبر الأردن ومن ثم إلى سوريا، والذي من خلالها سيتم نقله إلى لبنان".

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإنّ خط الأنابيب المصري شمال سيناء الذي من المفترض أن يتم عبره نقل الغاز، سيتم تزويده من قبل إسرائيل، زاعمة أنه لا يوجد خيارات أخرى لإمكانية نقله بدون الاعتماد على الغاز الإسرائيلي الذي يتم تزويد مصر وكذلك الأردن منه والتي يمكن أن تكون جزءًا من الحل لنقله إلى لبنان.



ومع هذا، فقد لفتت القناة إلى أن المحادثات التي تجري الآن على مستوى عالٍ لم تقدم أي بديل آخر.