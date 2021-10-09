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لبنان
جنبلاط يحذف تغريدته.. عن ماذا كان يتحدث؟
Lebanon 24
09-10-2021
|
14:47
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حذف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط تغريدة كان قد نشرها على صفتحه على موقع "تويتر" تطرق فيها الى موضوع مصادرة نادي"Gulf Club" للغولف لبناء محطة إنتاج كهرباء.
وقال جنبلاط في التغريدة: "في إيران يحترمون الطبيعة والحدائق الخضراء ويحتفلون منذ آلاف السنين بعيد الربيع النوروز في 21 مارس".
وأضاف: "أما الممانعة تصر على تزويدنا بمحطة إنتاج كهرباء فهل من الضروري مصادرة الـGulf Club لبنائها وهو مساحة خضراء مميزة في غابة الباطون لمدينة بيروت وضواحيها لبنان".
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