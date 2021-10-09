ياسين زار محمية أرز الشوف وشارك في حملة "بيروت نظيفة"

زار وزير البيئة ناصر ياسين اليوم محمية أرز الشوف الطبيعية يرافقه رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد وكان في استقبالهما رئيسة مبادرة الشوف الأصيل نورا جنبلاط ورئيس لجنة المحمية شارل نجيم.

وإطلع ياسين على الاستراتيجية التي تتبعها المحمية في حماية النظم الإيكولوجية والحفاظ على المشاهد الطبيعية بالتعاون مع البلديات والأهل في قرى المحمية.

وتضمنت الزيارة جولة في غابة أرز معاصر الشوف برفقة مدير المحمية نزار هاني الذي شرح كيفية الحفاظ على الموارد الطبيعية في المنطقة وسبل تحسين الوضع في المحيط الحيوي، وكانت مناسبة للتعرف على المعالم الأثرية الموجودة في بلدة المعاصر.

وكان وزير البيئة شارك في حملة "بيروت نظيفة" في شارع الحمراء التي نظّمتها السيدة رولا عجوز بمعاونة السيدة منى حلاق ووحدة المتطوعين المقاصديين وعدد من الناشطين والمتطوعين والجمعيات الاهلية وطلاب مدارس وجامعات بعد تلكؤ المتعهدين.

وكان وزير البيئة تابع منذ الساعات الماضية موضوع الحريق في غابات عكار حيث نجح الجيش وعناصر الدفاع المدني والمتطوعون في السيطرة عليه هذا المساء.

