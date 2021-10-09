لبنان

لهذا السبب سترتفع أسعار المحروقات

Lebanon 24
09-10-2021 | 15:19
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أعلن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا أن أسعار البنزين ستتغيّر ومن المرجح أن ترتفع، لأن سعر صرف الدولار ارتفع ووصل الى عتبة الـ20 الف ليرة، واصفًا الإرتفاع في سعر الصرف بالأمر الخطير، وأضاف في حديث تلفزيوني: "يجب أن يكون هناك سقف لسعر الدولار، مشددًا على أن المواطن ليس لعبة بين أيدي المتلاعبين بسعر الصرف".
وأكد أبو شقرا أننا لا نتحمل أية مسؤولية في ارتفاع الأسعار، ولا يحملنا أحد المسؤولية، فوزارة الطاقة هي الجهة الوحيدة المخوّلة إصدار جدول الأسعار.

وتابع: "نطالب بحقوق نقاباتنا وحقوق المواطنين وتأمين البضائع كي يكون المواطن مرتاحًا ولكي لا تعود الطوابير إلى المحطات".
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