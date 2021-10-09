لبنان

استنفارٌ مسلح وتوتر في البداوي.. ماذا يحصل؟ (صور)

Lebanon 24
09-10-2021 | 15:23
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شهد مخيم البداوي، مساء اليوم، استنفاراً مسلحاً وحالة من الغضب وتحديداً من قبل أهالي الشاب "ابراهيم مهاوش" الذي قضى إثر الاشكال الأخير داخل المخيم.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ الاستنفار جاء على خلفية عدم توقيف عددٍ من المتورطين لغاية الآن. 
 
وطالب أهالي الفقيد الفصائل الفلسطينية بتوقيف المتورطين فوراً وتسلميهم الى الاجهزة الامنية اللبنانية لاجراء المقتضى القانوني بحقهم.
 
ومع هذا، فقد أفيد لاحقاً بأنّ "شعبة المعلومات" ألقت القبض على أحدهم و يدعى "ع.خ"، وقد عاد الهدوء الى المخيم بعدما شهد حال من التوتر.
 
 
 
 
 
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