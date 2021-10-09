سعد: هل يتسلل العدو عبر أنابيب الغاز وخطوط الكهرباء؟

غرد رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً : "في ظل الظلام المطبق والعقود المبهمة وإمدادات المحروقات، هل يتسلل العدو عبر أنابيب الغاز وخطوط الكهرباء وينزلق البلد نحو فوضى سيادية وتطبيع مقنع؟".