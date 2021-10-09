لبنان

سعد: هل يتسلل العدو عبر أنابيب الغاز وخطوط الكهرباء؟

Lebanon 24
09-10-2021 | 15:56
A-
A+
Doc-P-873208-637694177778140472.jpg
Doc-P-873208-637694177778140472.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غرد رئيس التنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "في ظل الظلام المطبق والعقود المبهمة وإمدادات المحروقات، هل يتسلل العدو عبر أنابيب الغاز وخطوط الكهرباء وينزلق البلد نحو فوضى سيادية وتطبيع مقنع؟".
 
 
مواضيع ذات صلة
تقرير يفجر مفاجأة.. هل يصل الغاز الإسرائيلي إلى لبنان لحل أزمة الكهرباء؟
lebanon 24
10/10/2021 05:59:06 Lebanon 24 Lebanon 24
إلى اللبنانيين.. بيان جديد هام من "كهرباء لبنان" بشأن التغذية
lebanon 24
10/10/2021 05:59:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الرقم كبير...هكذا أصبح سعر الفروج المشوي في لبنان!
lebanon 24
10/10/2021 05:59:06 Lebanon 24 Lebanon 24
محمد نصرالله: لوقف المناورات الإنتحارية بحصر علاقة لبنان الإقتصادية بجهة أو محور
lebanon 24
10/10/2021 05:59:06 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

أسامة سعد

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:48 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:10 | 2021-10-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:42 | 2021-10-09
16:42 | 2021-10-09
16:29 | 2021-10-09
15:23 | 2021-10-09
15:19 | 2021-10-09
14:47 | 2021-10-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website