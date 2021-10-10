لبنان

بعد الطقس الحار.. موجة قطبية تقترب من تركيا ستؤثر على لبنان وأمطار في هذا الموعد

Lebanon 24
10-10-2021 | 00:39
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية عبر صفحته على فيسبوك ان كتلة حارة تتمدد من شمال مصر وسيناء نحو الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وجنوب تركيا وتؤثر على لبنان وفلسطين وسوريا والاردن بطقس مشمس وصاف وحار نسبياً، لتتراوح درجات الحرارة على الساحل يوم الأحد بين 30و 31 درجة، وفي البقاع بين 33 و 34 درجة وعلى الجبال بين 26و 28 درجة، وتنخفض بشكل خفيف يومي الإثنين والثلاثاء، الى ان تصل جبهة قطبية نحو البحر الاسود وتركيا مصحوبة بأمطار غزيرة، من المنتظر ان تؤثر على لبنان بطقس خريفي مع امطار ساحلية متفرّقة خلال الاسبوع المقبل.

 

كيف ستتوزع درجات الحرارة؟

على الساحل: 30-31 درجة  نهاراً و 25 ليلاً

في البقاع: 33-34 درجة نهاراً و 16 ليلا

على الجبال 1200 متر: 27 نهاراً و 15 ليلاً

على الجبال 2000 متر: 21 نهاراً و 10 ليلا

الرياح: شمالية غربية سرعتها بين 10 و 25 كم  في الساعة،

الضغط الجوّي: 1014hpa

الرطوبة: بين 70 و 80%

 

 

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