لبنان

اللجنة الوزارية حددت مهلة لعملها والتفاوض مع صندوق النقد الدولي قبل نهاية العام

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-10-2021 | 01:00
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تعقد  اللجنة الوزارية الخاصة بالتفاوض مع صندوق النقد الدولي اجتماعات عمل مكثفة لانجاز خطة التعافي الاقتصادي تمهيدا لاطلاق المفاوضات الرسمية مع صندوق النقد الدولي، بما يؤسس لمرحلة جديدة على المستويين  الاقتصادي والنقدي.

وقد حددت اللجنة لنفسها مهلة لانجاز الخطوط العريضة للخطة، وعليه يمكن للمفاوضات مع خبراء صندوق النقد الدولي ان تبدأ على الارجح  قبل نهاية العام .

ويقول مصدر  مطلع" رغم ان المهلة الزمنية للمفاوضات بين الدولة اللبنانية وصندوق النقد الدولي لا يمكن معرفة مدتها سلفا لان ذلك يتوقف على المباحثات والشروط المعروضة، الا ان حضور احد المدراء التنفيذيين للصندوق محمود محي الدين الى بيروت قريبا واجتماعه مع المسؤولين من شأنه ان يحدد اكثر  فاكثر مسار الامور،  خصوصا وانه سيناقش  الاستعدادات والعناوين الرئيسية لهذه الخطة، تمهيدا لاطلاق المفاوضات رسميا.وفي حال سارت الامور كما هو مقرر فسيبدأ

عام 2022 باتفاق تمويلي للبنان بالتوازي مع بدء تنفيذ الاصلاحات المطلوبة".

المصدر: لبنان 24

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