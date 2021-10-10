الحماوة الإنتخابية تنطلق في هذا الموعد

تفيد أخبار الأحزاب أن المرحلة الحالية بالنسبة إلى الإستحقاق الإنتخابي يمكن وصفها بأنها مرحلة "تزييت" الماكينات الإنتخابية، التي ستدير محركاتها جدّيًا وتنظيميًا إبتداء من مطلع شهر تشرين الثاني المقبل.

ومن المتوقع أن تشهد الإستعدادات للمعركة الإنتخابية حماوة غير إعتيادية هذه المرّة، لأن لدى معظم الأحزاب التقليدية شعورًا بإمكانية إحداث خرق في صفوفها، وذلك نتيجة تحميلها مسؤولية تدّهور الأوضاع اللبنانية على مختلف الأصعدة.

وتلافيًا لهذه الأضرار المحتملة والمتوقعة في النتائج ستعمد هذه الأحزاب إلى إحداث تغييرات جذرية في وجوه المرشحين التقليديين، وستلجأ إلى إختيار مرشحيها من الشباب ومن الوجوه الجديدة.