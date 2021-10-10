لبنان

ترشيح الصايغ في كسروان... ما الهدف منه؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-10-2021 | 01:45
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حاول بعض الذين يتعاطون الشأن الإنتخابي معرفة أهداف إعلان حزب الكتائب اللبنانية ترشيح النائب الثاني لرئيس الحزب الدكتور سليم الصايغ للإنتخابات النيابية المقبلة عن دائرة كسروان – الفتوح، خصوصًا أن هذا القرار لم يشمل ترشيحات أخرى للحزب في غير منطقة لبنانية، كما درجت العادة، إذ كان يعلن ترشيحاته دفعة واحدة في المناطق التي له فيها حضور حزبي وشعبي، وحيث له حظوظ في النجاح، سواء في بيروت أو في المتن

ووفق المعلومات فان الاعلان عن مرشح كسروان تحديدا مرتبط باعتبارات تتعلق بالخريطة الانتخابية للمنطقة والتحالفات التي قطعت شوطا متقدما".

يذكر أن حزب الكتائب سيخوض الإنتخابات النيابية هذه المرّة في أكثر من منطقة غير تلك التي كان يركّز عليها في السابق، خصوصًا أن تحالفاته الإنتخابية ستكون مع مجموعات محدّدة من المجتمع المدني الناشط على أكثر من صعيد

 

المصدر: لبنان 24

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