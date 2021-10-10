لبنان

حزب الله دان تفجير المسجد في أفغانستان: لاتخاذ موقف حازم من الجماعات التكفيرية المجرمة وعزلها

Lebanon 24
10-10-2021 | 01:22
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أعرب حزب الله عن حزنه البالغ لـ"سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى في التفجير الإرهابي الذي استهدف المصلين في مسجد في محافظة قندوز الافغانية"، مدينا بأشد العبارات هذا الفعل الإجرامي الذي يتنافى مع كل الأديان السماوية والقوانين الإنسانية، والذي ارتكبه تنظيم داعش الوهابي الإرهابي.

ودعا حزب الله جميع المرجعيات الدينية على امتداد العالم الإسلامي لـ"اتخاذ موقف حازم من هذه الجماعات التكفيرية المجرمة وعزلها"، كما دعال السلطات المسؤولة في هذا البلد الإسلامي إلى معاقبة القتلة واتخاذ أقصى التدابير لمنع تكرار مثل هذه المجازر المفجعة.
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