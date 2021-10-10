لبنان

"الفشل الحكومي"… تسويق سياسي رغم قلّة الخيارات!

ايناس كريمة Enass Karimeh

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Lebanon 24
10-10-2021 | 04:00
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منذ تشكيل الحكومة الجديدة بدأت الانتقادات الشعبية تتزايد يوما بعد يوم على اعتبار أن الرئيس نجيب ميقاتي لم يُحدث أي تغيير ملموس لا سيما على مستوى إيجاد حلول سريعة لمشكلة الكهرباء التي تراجعت عدد ساعات التغذية بها، وأزمة البنزين التي، وإن انحسرت بشكل او بآخر، غير أن سعر الصفيحة ارتفع تدريجياً وسط تكهّنات بالمزيد، بالإضافة الى سعر صرف الدولار الذي عاد ليتجاوز ال19 الف ليرة بين يوم وآخر!

هذه الصرخات، المبرّرة والمفهومة، من قِبل شريحة واسعة من اللبنانيين الموجوعين من الانهيار ومن تدهور قدرتهم الشرائية وواقعهم المعيشي، لم يعد من الممكن انتقادها او حتى التشكيك بها، إذ من الواجب على الدولة اللبنانية وبعيداً عن شكل الحكومة أو رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة في السلطة الحالية، تحمّل مسؤولياتها بجدية كاملة، لكن هذه الواقعية في التوصيف لا تمنعنا من القراءة العلمية لقدرة الحكومة الجديدة ومسارها الإصلاحي.

من حقّ اللبنانيين مطالبة الحكومة ليس بتحسين الواقع وحسب، بل بإعادة عقارب الساعة على المستوى الاقتصادي الى ما كان عليه قبل حراك 17 تشرين، ولعلّ الكهرباء 24/24 وتأمين المحروقات والدواء وتعديل الرواتب في ظلّ الازمة المعيشية الراهنة وضبط سعر صرف الدولار وغيرها من الأمور الأسياسية هي من اولويات المواطن على سلّم الحقوق، لكننا اليوم في مواجهة أمر واقع عنوانه العريض "الانهيار الكامل" وعلى الحكومة أن تتعامل معه بحزم مطلق يقابله فرصة أمان من اللبنانيين تساهم في تحقيق بعض الانجازات للعبور باتجاه الإنقاذ.

ترى مصادر سياسية مطّلعة أن خيارات الإنقاذ محدودة، أحدها التفاوض مع صندوق النقد الدولي والثاني البحث عن مساعدات وقروض خارجية من دول صديقة، والثالث هو بدء مسار إصلاحي جدي في الداخل اللبناني والعمل على تحسين البنية التحتية، وهذا بحدّ ذاته يحتاج الى وقت. وبالحديث عن صندوق النقد الدولي فإن الحكومة، كما بات معلوماً، قد بدأت عملية التفاوض والتي وصفتها المصادر ،بشبه المتكافئة تطلب من خلالها الحكومة دعماً جدّياً وتسعى للحصول عليه بسرعة قياسية. هذه السرعة القياسية، المتوقعة بحسب الخبراء، لا تقلّ عن عدة أشهر حيث ان بعض عمليات التفاوض مع صندوق النقد الدولي استمرت لسنوات في بعض الدول، بالإضافة الى أن تحسين البنى التحتية يحتاج الى استجرار عروض من قوى إقليمية ودولية ترغب بمساعدة لبنان، لكنّ ذلك ليس جانباً أحادياً بل مرتبطا أيضاً بالسياسة وتوازناتها.

كل ذلك يعني أن التمنيات شيء والواقع لجهة القدرات والآليات المعتمدة شيء آخر، لذلك فإنه من غير المنطقي التسويق السياسي لفكرة فشل الحكومة، إذ ان هذه الانجازات لا يمكن أن تحصل بين ليلة وضحاها، والخطة الاصلاحية لا تنطلق بعصا سحرية بل هي مسار بدأته الحكومة ويجب على اللبنانيين ان يستمروا بمراقبتها ومراقبة وزرائها بهدف الوصول الى نتيجة فعلية ومنعها من التراخي، علماً ان السياقات المرتبطة بعملية الاصلاح وانتشال لبنان من واقعه المنهار قد بدأت عبر التفاوض مع صندوق النقد والجولات على الدول الصديقة للتباحث حول ما يمكن تقديمه لإنقاذ لبنان اضافة الى المشاريع التي تسعى الى تقديمها عدّة دول من مختلف الاتجاهات السياسية ضمن مسار الدعم المرجو.

لبنان

خاص

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ايناس كريمة Enass Karimeh

@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
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