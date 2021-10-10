28
o
بيروت
30
o
طرابلس
28
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
30
o
بشري
28
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
"الفشل الحكومي"… تسويق سياسي رغم قلّة الخيارات!
ايناس كريمة Enass Karimeh
|
Lebanon 24
10-10-2021
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
منذ تشكيل الحكومة الجديدة بدأت الانتقادات الشعبية تتزايد يوما بعد يوم على اعتبار أن الرئيس نجيب ميقاتي لم يُحدث أي تغيير ملموس لا سيما على مستوى إيجاد حلول سريعة لمشكلة الكهرباء التي تراجعت عدد ساعات التغذية بها، وأزمة البنزين التي، وإن انحسرت بشكل او بآخر، غير أن سعر الصفيحة ارتفع تدريجياً وسط تكهّنات بالمزيد، بالإضافة الى سعر صرف الدولار الذي عاد ليتجاوز ال19 الف ليرة بين يوم وآخر!
هذه الصرخات، المبرّرة والمفهومة، من قِبل شريحة واسعة من اللبنانيين الموجوعين من الانهيار ومن تدهور قدرتهم الشرائية وواقعهم المعيشي، لم يعد من الممكن انتقادها او حتى التشكيك بها، إذ من الواجب على الدولة اللبنانية وبعيداً عن شكل الحكومة أو رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي والقوى السياسية المشاركة وغير المشاركة في السلطة الحالية، تحمّل مسؤولياتها بجدية كاملة، لكن هذه الواقعية في التوصيف لا تمنعنا من القراءة العلمية لقدرة الحكومة الجديدة ومسارها الإصلاحي.
من حقّ اللبنانيين مطالبة الحكومة ليس بتحسين الواقع وحسب، بل بإعادة عقارب الساعة على المستوى الاقتصادي الى ما كان عليه قبل حراك 17 تشرين، ولعلّ الكهرباء 24/24 وتأمين المحروقات والدواء وتعديل الرواتب في ظلّ الازمة المعيشية الراهنة وضبط سعر صرف الدولار وغيرها من الأمور الأسياسية هي من اولويات المواطن على سلّم الحقوق، لكننا اليوم في مواجهة أمر واقع عنوانه العريض "الانهيار الكامل" وعلى الحكومة أن تتعامل معه بحزم مطلق يقابله فرصة أمان من اللبنانيين تساهم في تحقيق بعض الانجازات للعبور باتجاه الإنقاذ.
ترى مصادر سياسية مطّلعة أن خيارات الإنقاذ محدودة، أحدها التفاوض مع صندوق النقد الدولي والثاني البحث عن مساعدات وقروض خارجية من دول صديقة، والثالث هو بدء مسار إصلاحي جدي في الداخل اللبناني والعمل على تحسين البنية التحتية، وهذا بحدّ ذاته يحتاج الى وقت. وبالحديث عن صندوق النقد الدولي فإن الحكومة، كما بات معلوماً، قد بدأت عملية التفاوض والتي وصفتها المصادر ،بشبه المتكافئة تطلب من خلالها الحكومة دعماً جدّياً وتسعى للحصول عليه بسرعة قياسية. هذه السرعة القياسية، المتوقعة بحسب الخبراء، لا تقلّ عن عدة أشهر حيث ان بعض عمليات التفاوض مع صندوق النقد الدولي استمرت لسنوات في بعض الدول، بالإضافة الى أن تحسين البنى التحتية يحتاج الى استجرار عروض من قوى إقليمية ودولية ترغب بمساعدة لبنان، لكنّ ذلك ليس جانباً أحادياً بل مرتبطا أيضاً بالسياسة وتوازناتها.
كل ذلك يعني أن التمنيات شيء والواقع لجهة القدرات والآليات المعتمدة شيء آخر، لذلك فإنه من غير المنطقي التسويق السياسي لفكرة فشل الحكومة، إذ ان هذه الانجازات لا يمكن أن تحصل بين ليلة وضحاها، والخطة الاصلاحية لا تنطلق بعصا سحرية بل هي مسار بدأته الحكومة ويجب على اللبنانيين ان يستمروا بمراقبتها ومراقبة وزرائها بهدف الوصول الى نتيجة فعلية ومنعها من التراخي، علماً ان السياقات المرتبطة بعملية الاصلاح وانتشال لبنان من واقعه المنهار قد بدأت عبر التفاوض مع صندوق النقد والجولات على الدول الصديقة للتباحث حول ما يمكن تقديمه لإنقاذ لبنان اضافة الى المشاريع التي تسعى الى تقديمها عدّة دول من مختلف الاتجاهات السياسية ضمن مسار الدعم المرجو.
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
تابع
الأكثر قراءة
الرقم كبير...هكذا أصبح سعر الفروج المشوي في لبنان!
Lebanon 24
الرقم كبير...هكذا أصبح سعر الفروج المشوي في لبنان!
10:48 | 2021-10-09
09/10/2021 10:48:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مناطق لم تنقطع عنها الكهرباء أبداً رغم انفصال الشبكة.. من هي؟
Lebanon 24
مناطق لم تنقطع عنها الكهرباء أبداً رغم انفصال الشبكة.. من هي؟
14:11 | 2021-10-09
09/10/2021 02:11:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الطقس الحار.. موجة قطبية تقترب من تركيا ستؤثر على لبنان وأمطار في هذا الموعد
Lebanon 24
بعد الطقس الحار.. موجة قطبية تقترب من تركيا ستؤثر على لبنان وأمطار في هذا الموعد
00:39 | 2021-10-10
10/10/2021 12:39:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أول تعليق من وزير الطاقة على انفصال شبكة الكهرباء.. ماذا قال؟
Lebanon 24
أول تعليق من وزير الطاقة على انفصال شبكة الكهرباء.. ماذا قال؟
13:47 | 2021-10-09
09/10/2021 01:47:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"مشهدٌ مريب" على طريق بيروت - الجنوب.. ما القصّة؟
Lebanon 24
"مشهدٌ مريب" على طريق بيروت - الجنوب.. ما القصّة؟
05:17 | 2021-10-10
10/10/2021 05:17:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
عن الكاتب
ايناس كريمة Enass Karimeh
@EnassKarimeh
Lebanese journalist, social media activist and communication enthusiast
أيضاً في لبنان
07:35 | 2021-10-10
رسائل عاجلة بشأن المولدات.. هذا فحواها
07:11 | 2021-10-10
بشرى إلى اللبنانيين.. الكهرباء ستعود إليكم في هذا الموعد
06:59 | 2021-10-10
هذه "السوبرماركات" تقفل... وهذا هو السبب
08:26 | 2021-10-10
عز الدين: طالما هناك حاجة لمادة المازوت فإننا سنكمل بالإتيان بالبواخر
08:24 | 2021-10-10
ابنة الـ 15 سنة... جثة هامدة
07:58 | 2021-10-10
في عكار... حريق أشجار معمرة
فيديو
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
Lebanon 24
تمثال كاظم الساهر في دبي يحدث ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي! (فيديو)
08:00 | 2021-10-09
10/10/2021 15:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
Lebanon 24
هجوم عنيف لإبن فضل شاكر على راغب علامة: خائف من عودة والدي إلى الغناء (فيديو)
02:00 | 2021-10-09
10/10/2021 15:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في مشهد غريب.. مطعم مغمور بالمياه يجذب سياحا (فيديو)
Lebanon 24
في مشهد غريب.. مطعم مغمور بالمياه يجذب سياحا (فيديو)
02:00 | 2021-10-09
10/10/2021 15:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact