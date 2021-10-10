لبنان

عبد الله: كم كلفنا التهرّب الضريبي والتهريب لرأس المال الجشع؟

Lebanon 24
10-10-2021 | 02:59
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غرّد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على “تويتر”، قائلًا: “تطالعنا يوميا أقلام ومواقف ودراسات عن الكلفة العالية لرواتب القطاع العام وأنظمة التقاعد والحماية الأجتماعية،وأثرها على المالية العامة،معتبرة أن الأصلاحات في هذا المجال خطوة حتمية. من هؤلاء نريد أجوبة، كم كلفنا التهرب الضريبي والجمركي والتهريب لرأس المال الجشع؟ أليس أضعاف مضاعفة!”
 
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