اعتداءٌ يطال منزل وسيارة مختار.. هذا ما حصل (صور)

أقدم مجهولون على إحراق منزل وسيارة مختار عكّار العتيقة مشهور العك، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24".

ووفقاً للمصادر، فإن أسباب الحادثة ما زالت غير معروفة والتحقيقات جارية لمعرفة الفاعلين.