لبنان

اقتحم منزل أهل صديقه ....وهذا ما حصل!

Lebanon 24
10-10-2021 | 04:07
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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

"ليل بتاريخ 18/19-09-2021، ادّعى لدى مخفر صيدا في وحدة الدرك الإقليمي شخص من الجنسية الفلسطينية أنّ مجهولا أقدم على الدخول إلى منزله الكائن في محلة سيروب/صيدا، وسرق من داخله مبلغ حوالي /72,000/ $ و/30/ مليون ليرة لبنانية، بعد أن غادره المدّعي برفقة عائلته.

بنتيجة المتابعة الحثيثة، والاستقصاءات والتحريّات المكثفة التي قامت بها مفرزة استقصاء الجنوب، اشتُبه بأحد أصدقاء ابن المدّعي.

بناء عليه، وبعد عمليات الرصد والتعقب، توصلت المفرزة بتاريخ 19-9-2021 إلى تحديد المكان الذي يتواجد فيه المشتبه به، وقامت دوريّة بمداهمته وتوقيفه بالرغم من محاولته الفرار، ويدعى:

ع. ش. (مواليد عام 1997، فلسطيني)

  بالتحقيق معه ومواجهته بالأدلة، اعترف بإقدامه على عملية السرقة، وقام باطلاع العناصر على المكان الذي خبّأ فيه المبلغ المسروق فتمت مداهمته وضبطه، وهو عبارة عن /20,301/$ وحوالي /30/ مليون ل.ل.، و/66،300/ ليرة سورية، وقد تبين أنّه من أصحاب السوابق بجرائم سرقة.

أودع الموقوف والمضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني، بناء على إشارة القضاء المختص".
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