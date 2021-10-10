رقم كبير لعدد إصابات "كورونا" بين الوافدين.. هذا ما أعلنته وزارة الصحّة

أصدرت وزارة الصحة نتائج فحوص "PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت بين 4 و 8 تشرين الأول الحالي.
- رحلة أثينا : شركة A3 رقم 946 (جميعها سلبية)
- رحلة باريس : شركة MEA رقم 222 (جميعها سلبية)
- رحلة فرانكفورت : شركة LH رقم 1308 (جميعها سلبية)
- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 713 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 828 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة عمان : شركة RJ رقم 407 (جميعها سلبية)
- رحلة أديس أبابا : الشركة الأثيوبية رقم 406 (جميعها سلبية)
- رحلة زيورتش : شركة GM رقم 850 (جميعها سلبية)
- رحلة موسكو : شركة SU رقم 510 (جميعها سلبية)
- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 418 (جميعها سلبية)
- رحلة كوبنهاغن : شركة MEA رقم 226 (جميعها سلبية)
- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 756 (خمس حالات إيجابية)
- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 3041 (سبع حالات إيجابية)
- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 266 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة بغداد : شركة UBD رقم 105 (جميعها سلبية)
- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 131 (جميعها سلبية)
- رحلة لارنكا : شركة MEA رقم 262 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة السليمانية : الشركة العراقية رقم 133 (جميعها سلبية)
- رحلة الدوحة : الشركة القطرية رقم 416 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 824 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 957 (جميعها سلبية)
- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 305 (جميعها سلبية)
- رحلة جدة : شركة SV رقم 641 (جميعها سلبية)
- رحلة عمان : شركة MEA رقم 311 (جميعها سلبية)
- رحلة أربيل : شركة UBD رقم 705 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة الشارقة : شركة G9 رقم 385 (جميعها سلبية)
- رحلة الرياض : شركة SV رقم 643 (جميعها سلبية)
- رحلة برلين : شركة SR رقم 110 (جميعها سلبية)
- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 3047 (ثماني حالات إيجابية)
- رحلة باريس : شركة MEA رقم 212 (جميعها سلبية)
- رحلة بغداد : شركة MEA رقم 323 (ثماني حالات إيجابية)
- رحلة أمستردام : شركة HV رقم 6307 (جميعها سلبية)
- رحلة بوخارست : شركة RO رقم 165 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة القاهرة : الشركة المصرية رقم 711 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة مالبنزا : شركة MEA رقم 235 (جميعها سلبية)
- رحلة الكويت : شركة MEA رقم 405 (جميعها سلبية)
- رحلة مدريد : شركة MEA رقم 242 (جميعها سلبية)
- رحلة دوسلدورف : شركة EW رقم 9980 (جميعها سلبية)
- رحلة بغداد : الشركة العراقية رقم 301 (جميعها سلبية)
- رحلة يرفان : شركة MEA رقم 276 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة دبي : الشركة الإماراتية رقم 953 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة دوسلدورف : شركة SR رقم 416 (جميعها سلبية)
- رحلة عمان : شركة RJ رقم 403 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة شرم : شركة PER رقم 001 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة النجف : الشركة العراقية رقم 139 (أربع حالات إيجابية)
- رحلة أبو ظبي : شركة EY رقم 535 (جميعها سلبية)
- رحلة الدوحة : شركة MEA رقم 437 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي : شركة FZ رقم 159 (جميعها سلبية)
- رحلة جينيف : شركة MEA رقم 214 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 564 (جميعها سلبية)
- رحلة لارنكا : شركة CY رقم 120 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي : شركة MEA رقم 427 (جميعها سلبية)
- رحلة الرياض : شركة MEA رقم 1423 (جميعها سلبية)
- رحلة فرانكفورت : شركة MEA رقم 218 (جميعها سلبية)
- رحلة لندن : شركة MEA رقم 202 (جميعها سلبية)
- رحلة دمشق : شركة RB رقم 181 (حالتان إيجابيتان)
- رحلة باريس : شركة AIR FRANCE رقم 562 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول : شركة MEA رقم 268 (جميعها سلبية)
- رحلة دبي : شركة MEA رقم 429 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول : الشركة التركية رقم 826 (جميعها سلبية)
- رحلة اسطنبول : شركة PEGASUS رقم 862 (حالة إيجابية واحدة)
- رحلة القاهرة : شركة MEA رقم 307 (جميعها سلبية)