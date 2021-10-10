رقم كبير لعدد إصابات "كورونا" بين الوافدين.. هذا ما أعلنته وزارة الصحّة

أصدرت وزارة الصحة نتائج فحوص "PCR" لوافدين وصلوا إلى بيروت بين 4 و 8 تشرين الأول الحالي.





وجاءت نتائج 04/10/2021 كالآتي: وأظهرت النتائج وجود 173 حالة إيجابية، مع الإشارة إلى أن النتائج تبلغ شخصيا للوافدين في فترة تراوحت بين 24 و48 ساعة حدا أقصى.