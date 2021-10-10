"التقدمي" يدين الهجوم على مطار الملك عبدالله في جازان

صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي،ما يلي:يدين الحزب التقدمي الإشتراكي الهجوم المُستنكر الذي تعرّض له مطار الملك عبدالله في جازان بالسعودية، والذي أدى إلى إصابات بين المدنيين والمسافرين، ويجدد رفضه لكل ما يستهدف أمن المملكة العربية السعودية وشعبها.ويدعو الحزب التقدمي الإشتراكي إلى تطبيق الاتفاقات التي كان تم التوصل إليها بشأن الصراع في اليمن، ووقف إطلاق النار، وتفعيل مهمة ودور المبعوث الأممي هانس غروندبرغ لوقف دوّامة العنف التي مزّقت اليمن.