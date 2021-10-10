بعد توقف معملي دير عمار والزهراني...ما جديد ازمة الكهرباء؟

قالت مصادر "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24" إنّ "الأمور إيجابية حالياً بشأن تشغيل معمل دير عمار الحراري"، موضحة أنّ "كمية المازوت التي حصلت عليها المؤسسة من الجيش ستساهم في إعطاء المعمل إمكانية لتشغيل بعض محركاته"، وأضافت: "في ما خصّ معمل الزهراني، فإن الأمر سيكون بنفس الإطار، وكما تم الاعلان سابقاً أن التغذية ستكون على مدى 3 أيام بناء للكمية المقدمة من الجيش".وأشارت المصادر إلى أن الفرق الفنية التابعة لمؤسسة "كهرباء لبنان" تعمل حالياً على التحضير لاعادة التغذية على الشبكة، وسيكون ذلك اعتباراً من بعد ظهر اليوم.