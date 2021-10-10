لبنان

وفاة الشاب ابراهيم العارف من مخيم البداوي متأثراً بجراحه

Lebanon 24
10-10-2021 | 04:50
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توفي الشاب ابراهيم العارف من مخيم البداوي متأثراً بجراحه التي الذي اصيب منذ بها منذ حوالي الاسبوعين في اشتباك مخيم البداوي نتيجة اشكال تخلله اطلاق نار و الذي سقط في اثنائها قتيل ويدعى ابراهيم مهاوش .

و كان مخيم البداوي قد شهد ليل امس استنفار مسلح من قبل آل مهاوش على خلفية عدم توقيف كامل المتورطين بمقتل ابنهم، فيما عرف لاحقاً ان شعبة المعلومات اوقفت المدعو "ع.خ" هو احد المتورطين ليكون عدد الموقوفين اثنين، فيما العمل جاري على تعقبهم الباقين تمهيداً لتوقيفهم.
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