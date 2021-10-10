من أستراليا.. مغتربون يقدّمون تبرعات لمستشفى سبلين الحكومي

غرد النائب بلال عبد الله عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "للمرة الثانية، يبادر أهلنا المغتربون من سبلين في أستراليا، إلى مد يد العون لمستشفى سبلين الحكومي والعاملين فيها، لمساعدتهم في إكمال رسالتهم. الف شكر".