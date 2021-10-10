"مشهدٌ مريب" على طريق بيروت - الجنوب.. ما القصّة؟

علم "لبنان24" من مصادر في قطاع المحروقات أنّ معظم محطات البنزين على الأوتوستراد الساحلي بين بيروت والجنوب قد أقفلت أبوابها، وذلك لأسباب غير معروفة.



وتساءلت المصادر عن خلفيات هذا الاقفال، خصوصاً أن البنزين متوفّر والكميات تكفي السوق ولا أزمة حالياً، وأضافت: "مشهد إقفال المحطات مريب، وعلى وزارة الطاقة والمديرية العامة للنفط والقوى الأمنية العمل على متابعة هذا الأمر لأن إقفال المحطات وسط توفر البنزين خصوصاً يوم الأحد ليس أمراً جيداً".