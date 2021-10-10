توقيع بروتوكول تعاون أكاديمي بين القوات الجوية وجامعة البلمند يتضمن تبادل خبرات وتقديم تسهيلات للتلامذة الضباط الفنيين لمتابعة اختصاصاتهم في الجامعة اضافة الى تقديم تسهيلات للعسكريين في القوات الجوية ممن هم في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلاتهم وعائلات العسكريين الشهداء.