لبنان

"الدفاع المدني" يخمد حريقاً في عكار العتيقة

Lebanon 24
10-10-2021 | 05:41
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أخمدت عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب ليل امس في منزل (م. ت ) في بلدة عكار العتيقة.

وتمكنت العناصر من حصر النار في غرفة واحدة نتيجة تدخلهم السريع، واقتصرت الاضرار على الماديات، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
 
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