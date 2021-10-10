"الدفاع المدني" يخمد حريقاً في عكار العتيقة

أخمدت عناصر من الدفاع المدني حريقاً شب ليل امس في منزل (م. ت ) في بلدة عكار العتيقة.



وتمكنت العناصر من حصر النار في غرفة واحدة نتيجة تدخلهم السريع، واقتصرت الاضرار على الماديات، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام".