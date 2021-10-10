لبنان

منها لتصنيع الكبتاغون.. ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة في بريتال

Lebanon 24
10-10-2021 | 06:30
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
بتاريخ 9 / 10 /2021 دهمت دورية من مديرية المخابرات بمؤازرة قوة من الجيش منازل عدد من المطلوبين في بلدة بريتال على أثر إشكال بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات مادية حصل خلاله تبادل لإطلاق النار ما أدى إلى اصابة شخص بجروج. وضبطت القوة كمية كبيرة من المواد التي تستعمل في تصنيع المخدرات وخاصةً الكبتاغون، وسيارتين مسروقتين.
تجري ملاحقة المتورطين والعمل على توقيفهم.
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