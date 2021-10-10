بعد جهودٍ كبيرة.. سيطرة شبه تامة على حرائق عكّار

تمكنت طوافات الجيش وبجهود عناصر الدفاع المدني في مراكز برقايل، السدقة، ببنين-العبدة إضافة الى المشاركة الفعالة لمتطوعي فريق التدخل السريع في جمعية درب عكار البيئية وبلدية بزال والاهالي، من السيطرة شبه التامة على النيران التي اندلعت في أحراج بلدات بزال، حبشيت وعين الذهب على مدى يوميين متتاليين.واتت النيران على مساحات كبيرة من الاراضي الحرجية والغطاء النباتي، ولا تزال عمليات تبريد مواقع الحريق مستمرة مخافة تجدده في اي لحظة مع الرياح الناشطة والارتفاع المستمر بحرارة الطقس، وبخاصة في بعض المواقع الوعرة التي ليس بالامكان بلوغها في خراج بلدة حبشيت.