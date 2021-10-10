لبنان

هذه "السوبرماركات" تقفل... وهذا هو السبب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-10-2021 | 06:59
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يعاني  الأهالي في بعض مناطق شمال لبنان من اقفال متعمد لمحال بيع المواد الغذائية و"السوبرماركات".

وفي التفاصيل أن أصحاب هذه المحال يقومون باقفالها بهدف تعديل أسعار السلع، التي بدأت ترتفع بشكل ملحوظ.
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