هذه "السوبرماركات" تقفل... وهذا هو السبب



يعاني الأهالي في بعض مناطق شمال لبنان من اقفال متعمد لمحال بيع المواد الغذائية و"السوبرماركات".



وفي التفاصيل أن أصحاب هذه المحال يقومون باقفالها بهدف تعديل أسعار السلع، التي بدأت ترتفع بشكل ملحوظ.