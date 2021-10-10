لبنان

إطلاق نار في "عين الحلوة"... ما القصة؟

Lebanon 24
10-10-2021 | 07:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن سماع اطلاق نار في مخيم عين الحلوة، وبعد التدقيق تبيّن ان اطلاق النار ناتج عن الاحتفال بحفل زفاف أحد أبناء المخيم.
 
 
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اطلاق نار

مخيم عين الحلوة

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