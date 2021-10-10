بشرى إلى اللبنانيين.. الكهرباء ستعود إليكم في هذا الموعد

جدّد وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض شكره لدولة رئيس الحكومة و لوزير الدفاع الوطني ولقائد الجيش ولمؤسسة كهرباء لبنان ورئيس مجلس ادارتها مديرها العام على تجاوبهم السريع من أجل اعادة ربط الشبكة الكهربائية من خلال تسليم قيادة الجيش كمية اجمالية تبلغ 6000 كيلوليتر من مادة الغاز اويل مناصفة بين كل من معملي دير عمار والزهراني، وذلك من احتياطي الجيش اللبناني.وطمأن الوزير فياض المواطنين الى ان الشبكة قد عادت الى عملها الطبيعي وفقا لما كانت عليه قبل نفاد مادة الغاز اويل في معملي دير عمار والزهراني .واعلن في بيان "انه تم اليوم ربط معمل المحركات العكسية في الجية بالشبكة بقوة 50 ميغاوات ومعمل دير عمار بقوة 210 ميغاوات ومعمل المحركات العكسية في الذوق بقوة 120 ميغاوات ، كما تم ربط المجموعة الغازية في الزهراني بالشبكة ايضا.واكد وزير الطاقة ، انه بعد اقل من ساعة من الان تصبح هذه المعامل بطاقتها القصوى المتوفرة على الشبكة .واوضح الوزير فياض انه بعد انقضاء الثلاثة ايام ، وتوقف المعملين سيستعاض عن طاقتهما الانتاجية بأخرى من معملي الذوق والجيه الحراريين بعد تغذيتهما من مادة الفيول اويل التي وصلت مساء امس ، وذلك بعد ارسال عينات منها وفحصها في مختبرات شركة (Bureau Veritas ) في دبي ، بغية التأكد من مطابقتها للمواصفات ، الامر الذي سيبقي على القدرة الانتاجية الإجمالية بحدود ٥٠٠ ميغاواط للمحافظة على ثبات واستقرار الشبكة .وأعلن انه تم اول من امس الحصول على موافقة المصرف المركزي للحصول على 100 مليون دولار وارسلت الى دائرة المناقصات لاجراء إستدراج العروض لاستيراد الفيول ،ويساعد هذا الامر في رفع ساعات التغذية الكهربائية بحلول اواخر الشهر الحالي .وختم الوزير فياض مؤكداً مواصلة جهوده منذ تسلمه لمهامه في وزارة الطاقة والمياه بكل ما أوتي من عزم وارادة للعمل في سبيل تأمين الأفضل للشعب اللبناني .