لبنان

رسائل عاجلة بشأن المولدات.. هذا فحواها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-10-2021 | 07:35
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انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً رسائل من مواطنين تطالب بتدخل وزارة الطاقة مع أصحاب المولدات لوضع جدول تغذية منطقي وعادل بشكل يكون بعيداً عن الاجحاف.
ومن بين تلك الرسائل واحدة تطالب بأن تتم تغذية المنازل بـ"كهرباء الاشتراك" في فترات الصباح، خصوصاً مع استعداد الطلاب للذهاب إلى المدارس، في حين أن المطلوب أيضاً العمل على تشغيل المولدات خلال فترة بعد الظهر والمساء باعتبار أن الأيام الآتية تفرض هذا الأمر نظراً إلى حاجة الطلاب إلى الكهرباء من أجل متابعة دراستهم. 
وقد امتثل اصحاب هذه المولدات لهذا الأمر في العديد من المناطق،  في حين أنه جرى في منطقة بصرما تعديل تسعيرة المولدات الخاصة لتصبح وفقاً لتسعيرة وزارة الطاقة التي حددتها بـ3750 ليرة لبنانية عن كل كيلوواط.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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