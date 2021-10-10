بعد 4 أيام على اندلاعه.. إخماد حريق حرج السفيرة الضنية

أخمدت عناصر الدفاع المدني من مركز بلدة السفيرة ـ الضنية، حريقاً اندلع في حرج السفيرة واستمر لمدة 4 أيام، وذلك بالتعاون مع مركز أحراج الضنية ومتطوعين.

ووفقاً للوكالة الوطنية للاعلام، فقد التهمت النيران نحو 7 آلاف متر مربع من أشجار الصنوبر البري، إضافة إلى أشجار السنديان والقطلب والشربين وغيرها.ويعود سبب تجدد الحريق الى شدة الجفاف وارتفاع درجة الحرارة وكثافة طبقة الأوراق والأعشاب اليابسة.ووجهت نصائح ومناشدات عدة إلى المواطنين والمزارعين على مواقع التواصل الإجتماعي من أجل عدم إشعال النيران قرب الغابات والأحراج، وعدم إحراق مخلفات تشحيل البساتين والأراضي الزراعية، وعدم التنزه والصيد داخل حرم الأحراج، وعدم إحراق نفايات المنازل على اختلافها، لأن شهر تشرين الأول يعتبر من أخطر الأشهر بالنسبة للحرائق.كذلك، أخمدت عناصر الدفاع المدني في بلدة سير حريقاً إندلع في محلة عين الزعرور في البلدة، وقضى على مساحة من الأشجار الحرجية.