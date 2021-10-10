جرحى بحادثي سير في بيت أيوب وحراجل

أصيب شخصان بجروح ورضوض مختلفة، إثر انقلاب سيارتهما من نوع رابيد، واستقرارها على حائط أحد المنازل في بلدة بيت أيوب العكارية.

ووفقاً للوكالة الوطنية للاعلام، فقد جرى نقل الجريحين إلى مستشفى الحبتور في حرار للعلاج.

كذلك، انحرفت سيارة رباعية الدفع على طريق عام بلدة حراجل كسروان الأمر الذي أدى إلى إنقلابها في منحدر إلى جانب الطريق وإصابة 3 أشخاص كانوا في داخلها بجروح مختلفة.

وعلى الفور، سارعت إلى المكان فرق الإسعاف في الدفاع المدني والصليب الأحمر، وتم نقل الجرحى إلى مستشفى السان جورج في عجلتون لتلقي العلاج.