في عكار... حريق أشجار معمرة

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكن شبان بلدة عين يعقوب في عكّار من إخماد حريق شب داخل غاباتها المليئة بأشجار الصنوبر والبلوط والعفص وغيرها من الأشجار المعمرة الحرجية.