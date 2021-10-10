لبنان

في عكار... حريق أشجار معمرة

Lebanon 24
10-10-2021 | 07:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تمكن شبان بلدة عين يعقوب في عكّار من إخماد حريق شب داخل غاباتها المليئة بأشجار الصنوبر والبلوط والعفص وغيرها من الأشجار المعمرة الحرجية.
 
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عين يعقوب

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