لبنان

حبل معلق على شرفة حمام... هكذا تم شنقها

Lebanon 24
10-10-2021 | 08:26
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أفادت مندوبة "لبنان 24: عن العثور على عاملة منزلية تحمل الجنسية الأثيوبية مشنوقة بحبل معلق على شرفة حمام داخل أحد منازل عائلة "طعام" في بلدة تول، قرب شركة معتوق في قضاء النبطية.

وعلى الفور حضرت القوى الأمنية الى المكان حيث بدأت تحقيقاتها.
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النبطية

عاملة أثيوبية

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