تسهيلا لحركة مرور السيارات... هذا ما حصل في طرابلس

سجل قبل ظهر اليوم قطع للطريق في محلة المئتين في طرابلس وتحويل السير لبعض الوقت من قبل الجيش.



وبحسب المعلومات، عملت رافعة على إزاحة وتعديل المكعبات الاسمنتية الموجودة في محيط مركز الجيش في المحلة المذكورة وذلك تسهيلاً لحركة مرور السيارات.