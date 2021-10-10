لبنان

تسهيلا لحركة مرور السيارات... هذا ما حصل في طرابلس

Lebanon 24
10-10-2021 | 08:43
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سجل قبل ظهر اليوم قطع للطريق في محلة المئتين في طرابلس وتحويل السير لبعض الوقت من قبل الجيش.

وبحسب المعلومات، عملت رافعة على إزاحة وتعديل المكعبات الاسمنتية الموجودة في محيط مركز الجيش في المحلة المذكورة وذلك تسهيلاً  لحركة مرور السيارات.
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