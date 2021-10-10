لبنان

٧ بنود على جدول أعمال لجنة المال الإثنين

Lebanon 24
10-10-2021 | 09:15
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تعقد لجنة المال والموازنة النيابية جلسة لها برئاسة النائب ابراهيم كنعان، الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الأثنين ١١ تشرين الأول الجاري في المجلس النيابي وعلى جدول أعمالها سبعة إقتراحات قوانين، هي: اقتراح قانون الدواء، مرسوم أعادة القانون المتعلق بتعديل قانون سرية المصارف، واقراح قانون الرامي إلى تخفيض مؤقت لرسوم بعض رخص البناء وفقًا لتصاميم نموذجية، واقتراح قانون القاضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٩٥/٤٥٣ وإعادة العمل به، واقراح القانون الرامي الى السماح للمكلفين بضريبة الدخل على أساس الربح الحقيقي وعلى أساس الربح المقطوع بإجراء إعادة تقييم لمخزونهم، واقتراح القانون الرامي إلى زيادة مصادر تمويل شركات ال"أوف شور" من خلال السماح لهذه الشركات بالإقتراض من مساهميها.
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