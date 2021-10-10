ابنة الـ15 رابيعاً غادرت منزل ذويها ولم تعد.. فهل تعرفون عنها شيئاً؟

صـدر عـن المديريـة العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقـات العامـة البـلاغ التالــي:تُعمِّم المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:- ماري بيل حنا عرفان (مواليد عام 2006، لبنانية)التي غادرت بتاريخ 08-10-2021، منزل ذويها الكائن في محلة برج حمود.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بفصلة برج حمود في وحدة الدرك الاقليمي على الرقم: 244431-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.