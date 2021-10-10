وزيرا الزراعة والصناعة زارا معرض مونة القرية الزراعية في بعلبك

اختتمت "الجمعية اللبنانية للدراسات والتدريب" معرض "مونة القرية الزراعية" في سهل بعلبك، الذي شارك فيه 63 مؤسسة وسيدة ومنتجا، دربتهم الجمعية على سبل تصنيع الإنتاج الغذائي والحفاظ على سلامته.وقد حضر وزيرا الزراعة الدكتور عباس الحاج حسن والصناعة جورج بوشكيان، بزيارة مفاجئة إلى المعرض، وتفقدا أجنحته، تشجيعا للانتاج المحلي، وأكدا "أهمية تشجيع الصناعات الزراعية الريفية، وضرورة رفع مستوى الانتاج ضمن المواصفات المطلوبة، ليصبح مؤهلا للتصريف في الأسواق الخارجية".اللقيسودعا مؤسس الجمعية الدكتور رامي اللقيس إلى "العمل على تعميم هذه التجربة في المناطق كافة، لإقامة المعارض وتشجيع المنتجين، وخلق فرص عمل وإنعاش الاقتصاد المحلي".شبليبدوره لفت مدير المعرض طارق شبلي الى "أهمية هذا المعرض في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الضاغطة التي نمر بها"، وقال: "اخترنا له شعار من القلب إلى قلب كل بيت، وهو يهدف إلى تشجيع الانتاج المحلي وتشجيع السيدات والمؤسسات والجمعيات التعاونية حتى تنتج أكثر وتغطي حاجات الأسواق اللبنانية".