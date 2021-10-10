لبنان

رئيس رابطة مخاتير الجومة استنكر الاعتداء على أحد الاعضاء

Lebanon 24
10-10-2021 | 10:38
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استنكر رئيس رابطة مخاتير الجومة محمد حسين، الاعتداء على سيارة أحد أعضاء الرابطة، وقال في بيان: "اليوم أقدم أهل الغدر والكراهية على الاعتداء على ممتلكات زميلنا المختار مشهور العك مختار عكار العتيقة بحرق سيارته من نوع جيب، متوهمين أنهم قد نالوا منه، لكن هذا الامر زاده اصرارا على القيام بواجبه تجاه قول الحق ونبذ الباطل"، مطالبا القوى الامنية ب"كشف ملابسات هذه الحادثة وإنزال أشد العقوبات بحق الفاعل".
 
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