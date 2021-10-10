عدّاد "كورونا" في لبنان يواصل تسجيل الاصابات.. إليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، عن تسجيل 619 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 630180 حالة.



ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 572 ضمن المقيمين و47 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ العدد التراكمي للوفيات هو 8385، إذ تمّ تسجيل 3 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة.