لبنان

إلى المواطنين.. هذا جديد الكهرباء والتغذية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-10-2021 | 11:27
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عاد التيار الكهربائي إلى معظم المناطق اللبنانية بين الساعة الرابعة والسادسة من مساء هذا اليوم،  وذلك بعد ربط معمل المحركات العكسية بالشبكة بقوة 50 ميغاواط ومعمل دير عمار بقوة 210 ميغاواط ومعمل المحركات العكسية في الذوق بقوة 120 ميغاواط، كما تم ربط المجموعة الغازية في الزهراني بالشبكة أيضاً. 

وأبلغ العديد من المواطنين "لبنان24" بأنّ التيار الكهربائي استمرّ لقرابة الساعة والنصف في بعض المناطق بين توقيت الرابعة عصراً والسادسة مساءً، وقد تحصل مناطق أخرى على الكهرباء خلال الليل. 
ومع هذا، قالت مصادر في مؤسسة "كهرباء لبنان" لـ"لبنان24"، مساء اليوم الأحد، إن التغذية ستكون بالمداورة بين المناطق وستزداد تباعاً اعتباراً من يوم الغد، وقد تحصل المناطق على كهرباء بين ساعتين و 4 ساعات بالحد الأدنى حالياً". 

وأوضحت المصادر أنّ تحسن التغذية في أواخر الشهر يقترن بكميات الفيول التي ستصل إلى لبنان، وهناك مساعٍ لرفع انتاج "كهرباء لبنان" إلى أكثر من 800 ميغاواط وذلك من خلال تشغيل مختلف المعامل. 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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