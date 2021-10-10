عبدالله: بئس زمن يتطاول فيه الطفيليون على القامات العربية والتقدّمية

غرد النائب بلال عبد الله عبر "تويتر" قائلاً: "بئس زمن يتطاول فيه الطفيليون والمتسلقون والإنتهازيون، من أمثال نجاح واكيم أو غيره، على القامات العربية والوطنية والتقدمية، أمثال كمال جنبلاط وياسر عرفات... حقد وانتقام بمفعول رجعي على التجربة المشرفة للحركة الوطنية اللبنانية ونضالها في سبيل القرار الوطني المستقل".