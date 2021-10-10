لبنان

تحذيرٌ بشأن ملف البنزين.. ما يحصل "غير مُطمئن"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-10-2021 | 12:00
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حذرت مصادر في قطاع النفط عبر "لبنان24" من لجوء الكثير من المحطات إلى "تخزين المحروقات من جديد"، وذلك من أجل كسب المزيد من الأرباح بين تسعيرة وأخرى. 
وأشارت المصادر إلى أنّ "بعض المحطات تبادر إلى إقفال أبوابها قبل يوم الأربعاء من أجل الحفاظ على أكبر قدرٍ من المحروقات لديها وذلك في سبيل بيعها بسعر أعلى باعتبار أنهم يرون أن التسعيرة ستزداد حُكماً"، وأضافت: "بعض المحطات تشتري البنزين بسعر وتخزنه وتنتظر التسعيرة الجديدة لتراكم الأرباح أكثر، وبالتالي يحرمون المواطن من المادة الحيوية". 
ودعت المصادر وزارة الطاقة والقوى الأمنية إلى التشدّد بشكل سريع بشأن هذا الأمر، باعتبار أنّ تلك الخطوات قد تهدّد انفراجة الأزمة وتساهم في زيادة الضغط على المحطات.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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