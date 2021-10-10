احتفال حزبي ناقص.. ماذا يجري داخل حزب الكتائب؟

استغربت مصادر مطلعة غياب النائب والوزير السابق ايلي ماروني عن الاحتفال الذي اقامه حزب الكتائب اللبنانية أمس في زحلة، وتم فيه توزيع بطاقات حزبية على مجموعة من المنتسبين الجدد للحزب.

وفي معلومات لـ"لبنان 24" فان غياب ماروني مرده الى تباين بينه وبين القيادة الحزبية، ما دفعه الى الاعلان عن نيته الاستقالة من الحزب، فيما عُلم ان اتصالات تجري لمعالجة الخلاف.