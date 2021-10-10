لبنان

حلحلة على خط الغاز.. هذا ما أبلغته "الطاقة" للشركات المستوردة

Lebanon 24
10-10-2021 | 13:01
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أبلغت وزارة الطاقة الشركات المستوردة للمشتقات النفطية انها ستصدر غدا جدول اسعار جديد للغاز والمازوت ما يعني عمليا حلا لمشكلة التوزيع، بحسب ما ذكرت معلومات الـLBCI.
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