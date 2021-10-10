حلحلة على خط الغاز.. هذا ما أبلغته "الطاقة" للشركات المستوردة

أبلغت وزارة الطاقة الشركات المستوردة للمشتقات النفطية انها ستصدر غدا جدول اسعار جديد للغاز والمازوت ما يعني عمليا حلا لمشكلة التوزيع، بحسب ما ذكرت معلومات الـLBCI.