كانتا على متن الـATV.. وهذا ما حلّ بهن في الضنية

أصيبت إمرأة وابنتها في الرأس والرقبة والكتف ورضوض في مختلف أنحاء الجسم، نتيجة حادث إصطدام atv بجدار، في مشروع "أعالي الجبال" في بلدة بقاعصفرين ـ الضنية.



وقد عملت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة التابع للجمعية الطبية الإسلامية على إسعافهما ونقلهما إلى مستشفى سير- الضنية الحكومي للمعالجة.